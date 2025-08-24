Звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер умер

Эдлеру было 96 лет. Причина смерти в материале не уточняется. В «Клане Сопрано», который выходил на телеканале HBO с 1999 по 2007 годы, актер сыграл Германа «Хеша» Рабкина. Джерри Эдлер также участвовал в съемках мыльной оперы «Санта-Барбара» в Лос-Анджелесе.