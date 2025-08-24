В Рязанской области закладчики купили дом, чтобы организовать нарколабораторию

Рязань
Суд установил, что в феврале 2023 года незнакомец предложил подсудимым организовать производство наркотиков на территории Рязанской области. Для этого они приобрели дом в Кораблинском районе, специальное оборудование и прекурсоры. Преступников остановили сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Рязоблсуд признал подсудимых виновными и назначил 16 и 11 лет лишения свободы со штрафами.

В Кораблинском районе закладчики купили дом, чтобы организовать там нарколабораторию. Им вынесли приговор, сообщили пресс-служба Рязанского областного суда.

Приговор огласили 37-летнему Оганнесу Мелконяну и 31-летней Агнесе Акопян. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной преступной группой, в особо крупном размере).

Суд установил, что в феврале 2023 года незнакомец предложил подсудимым организовать производство наркотиков на территории Рязанской области. Для этого они приобрели дом в Кораблинском районе, специальное оборудование и прекурсоры. Преступники собирались производить наркотики, чтобы сбывать их через «закладки». Преступную деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Рязоблсуд признал подсудимых виновными и назначил: Оганнесу Мелконяну -16 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Агнесе Акопян — 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.