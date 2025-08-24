В России зафиксировали рост заболеваемости новым штаммом коронавируса
В России зафиксировали рост заболеваемости новым штаммом коронавируса.
«Количество случаев заражения „Стратусом“ каждый день увеличивается. Течение легкое и „Стратус“ не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. Но он более заразен», — заявила Попова.