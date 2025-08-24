Рязанская труженица тыла Анастасия Маликова отметила 100-летний юбилей

Рязань
Труженица тыла из Шащкого района Анастасия Маликова отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщили на странице районной администрации 24 августа.

Анастасия Маликова живет в селе Польное Ялтуново. У женщины три сына и дочь, уже родились 12 внуков и 11 правнуков.

«Анастасия Ивановна — человек с большим сердцем, труженик тыла. В тяжелые военные и послевоенные годы она самоотверженно работала почтальоном и телефонисткой в Шацке и районе, трудилась в местном совхозе. Позже, по состоянию здоровья, она полностью посвятила себя семье и домашнему очагу», — написали в администрации.

С вековым юбилеем ее поздравили чиновники Шащкого района. Кроме того, ей вручили поздравительные письма от президента РФ Владимира Путина и и. о. Главы администрации Шацкого района Алексея Яныкина.

Фото — администрация Шацкого района.