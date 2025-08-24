Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 496
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 220
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 167
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 264
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Российский рынок подержанных мотоциклов вырос на 6%
В июле 2024 года в России было продано 15 тысяч 920 подержанных мотоциклов, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Согласно данным агентства, половина приобретенных в июле подержанных байков имели японское происхождение. На втором месте по популярности — китайские мотоциклы (14%), а на третьем — российские (8%). Немецкие и американские бренды заняли соответственно 7% и 5% рынка.

Лидером по продажам среди брендов стала Honda — россияне приобрели около 3 тысяч подержанных мотоциклов. На втором месте расположилась Yamaha с 2,3 тысячами проданными экземплярами, а тройку лидеров замкнула Suzuki.