Российский рынок подержанных мотоциклов вырос на 6%

Согласно данным агентства, половина приобретенных в июле подержанных байков имели японское происхождение. На втором месте по популярности — китайские мотоциклы (14%), а на третьем — российские (8%). Немецкие и американские бренды заняли соответственно 7% и 5% рынка. Лидером по продажам среди брендов стала Honda — россияне приобрели около 3 тысяч подержанных мотоциклов. На втором месте расположилась Yamaha с 2,3 тысячами проданными экземплярами, а тройку лидеров замкнула Suzuki.

В июле 2024 года в России было продано 15 тысяч 920 подержанных мотоциклов, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

