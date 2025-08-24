Рязань
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Фармацевтов в России могут оштрафовать на 200 тысяч за несообщение покупателям об аналогах лекарств
Фармацевтов в России могут оштрафовать до 200 тысяч за несообщение покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Новые правила вступают в силу с 1 сентября, сообщили в ТАСС.

