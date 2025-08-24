Фармацевтов в России могут оштрафовать на 200 тысяч за несообщение покупателям об аналогах лекарств

Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета Алексей Кубышкин. Он отметил, что новые правила закреплены в приказе Минздрава России и направлены на повышение прозрачности и защиты прав граждан при приобретении медикаментов. В материале указано, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила, предусматривающие административную ответственность для фармацевтов за несоблюдение требований по информированию покупателей о наличии более доступных аналогов лекарственных препаратов. В случае нарушения предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.