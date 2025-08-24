Фармацевтов в России могут оштрафовать на 200 тысяч за несообщение покупателям об аналогах лекарств

Фармацевтов в России могут оштрафовать до 200 тысяч за несообщение покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Новые правила вступают в силу с 1 сентября,
Об этом рассказал ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета Алексей Кубышкин. Он отметил, что новые правила закреплены в приказе Минздрава России и направлены на повышение прозрачности и защиты прав граждан при приобретении медикаментов. Законодательство также обязывает руководителей аптек развивать у сотрудников навыки по информированию покупателей о более выгодных вариантах.
В материале указано, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила, предусматривающие административную ответственность для фармацевтов за несоблюдение требований по информированию покупателей о наличии более доступных аналогов лекарственных препаратов. В случае нарушения предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей.