Рязанцам рассказали о погоде в воскресенье. Прогноз опубликовал региональный ЦГМС.
24 августа будет облачно, днем с прояснениями. Специалисты спрогнозировали местами небольшой дождь, на востоке области ночью местами пройдет умеренный дождь. Ночью и утром ожидается туман.
Температура воздуха по области ночью опустится до +8…+13°С, днем воздух прогреется до +16…+21°С.