Рязань вошла в топ-5 лучших направлений для отпуска
Рязань оказалась на четвертом месте по популярности. Специалисты платформы отметили значительный рост бронирований — на 220%. Средняя стоимость ночи составляет около 3526 рублей, а продолжительность поездки — четыре ночи. В топ-10 популярных направлений также вошли курортные города Крыма, такие как Николаевка на первом месте, Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае на втором месте по росту бронирований, Прибрежное в Крыму на третьем месте. Наиболее заметный рост бронирований зафиксирован в Николаевке — 500%.
