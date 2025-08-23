Россиян предупредили, что отказ от соцсетей может быть вреден

Временный отказ от гаджетов и интернета помогает восстановить силы и энергию. Однако специалист отметил, что такой подход может вызвать сепарационную тревогу. Дело в том, что во время цифрового детокса человек теряет связь с информационным сообществом и чувствует себя изолированным, что увеличивает дистанцию между ним и окружающим миром, объяснил Федорович. Он также отметил, что при сбоях в работе интернета или серверов у человека возникает раздражение, связанное с нарастанием тревоги, мешающей вести привычный образ жизни. При этом психиатр поддержал идею попробовать цифровой детокс, чтобы понять, что без постоянного онлайн-общения можно жить.

Россиян предупредили, что отказ от соцсетей может вызвать тревогу и быть вреден. Это сделал психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1».

Временный отказ от гаджетов и интернета помогает восстановить силы и энергию. Однако специалист отметил, что такой подход может вызвать сепарационную тревогу.

Дело в том, что во время цифрового детокса человек теряет связь с информационным сообществом и чувствует себя изолированным, что увеличивает дистанцию между ним и окружающим миром, объяснил Федорович.

Он также отметил, что при сбоях в работе интернета или серверов у человека возникает раздражение, связанное с нарастанием тревоги, мешающей вести привычный образ жизни.

При этом психиатр поддержал идею попробовать цифровой детокс, чтобы понять, что без постоянного онлайн-общения можно жить.