Россиян предупредили, что отказ от соцсетей может быть вреден
Россиян предупредили, что отказ от соцсетей может вызвать тревогу и быть вреден. Это сделал психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1».
Временный отказ от гаджетов и интернета помогает восстановить силы и энергию. Однако специалист отметил, что такой подход может вызвать сепарационную тревогу.
Дело в том, что во время цифрового детокса человек теряет связь с информационным сообществом и чувствует себя изолированным, что увеличивает дистанцию между ним и окружающим миром, объяснил Федорович.
Он также отметил, что при сбоях в работе интернета или серверов у человека возникает раздражение, связанное с нарастанием тревоги, мешающей вести привычный образ жизни.
При этом психиатр поддержал идею попробовать цифровой детокс, чтобы понять, что без постоянного онлайн-общения можно жить.
