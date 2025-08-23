К двум мужчинам в Рязани подошли с просьбой позвонить и украли телефоны

Как рассказали в рязанском УМВД, в Приокском к 32-летнему рязанцу подошел прохожий и попросил телефон для звонка, сославшись на то, что его смартфон разрядился. Рязанец отдал телефон, и когда он оказался в руках у незнакомца, тот быстро скрылся. Мужчина обратился в полицию. Через несколько часов с аналогичным заявлением обратился 29-летний рязанец. Потерпевшие описывали разных людей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищениям причастны двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Злоумышленники скрывались в Спасском районе, где их задержали полицейские. При мужчинах были обнаружены пропавшие телефоны. Похищенное изъято», — сообщили в полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищениям причастны двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Злоумышленники скрывались в Спасском районе, где их задержали полицейские. При мужчинах были обнаружены пропавшие телефоны. Похищенное изъято», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, в похищенные телефоны вставили другие СИМ-карты и стали пользоваться смартфонами как собственными. Следователем полиции возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».