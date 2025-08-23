Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
15°
Вск, 24
19°
Пнд, 25
17°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.31 / 80.75 23/08 08:09
Нал. EUR 94.10 / 94.62 23/08 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 903
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 084
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 004
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 147
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К двум мужчинам в Рязани подошли с просьбой позвонить и украли телефоны
Как рассказали в рязанском УМВД, в Приокском к 32-летнему рязанцу подошел прохожий и попросил телефон для звонка, сославшись на то, что его смартфон разрядился. Рязанец отдал телефон, и когда он оказался в руках у незнакомца, тот быстро скрылся. Мужчина обратился в полицию. Через несколько часов с аналогичным заявлением обратился 29-летний рязанец. Потерпевшие описывали разных людей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищениям причастны двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Злоумышленники скрывались в Спасском районе, где их задержали полицейские. При мужчинах были обнаружены пропавшие телефоны. Похищенное изъято», — сообщили в полиции.

К двум мужчинам в Рязани подошли с просьбой позвонить и украли их телефоны. Сотрудники полиции задержали злоумышленников, сообщили в пресс-службе регионального УМВД 23 августа.

Как рассказали в рязанском УМВД, в Приокском к 32-летнему рязанцу подошел прохожий и попросил телефон для звонка, сославшись на то, что его смартфон разрядился. Рязанец отдал телефон, и когда он оказался в руках у незнакомца, тот быстро скрылся. Мужчина обратился в полицию. Через несколько часов с аналогичным заявлением обратился 29-летний рязанец. Потерпевшие описывали разных людей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищениям причастны двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Злоумышленники скрывались в Спасском районе, где их задержали полицейские. При мужчинах были обнаружены пропавшие телефоны. Похищенное изъято», — сообщили в полиции.

По предварительной информации, в похищенные телефоны вставили другие СИМ-карты и стали пользоваться смартфонами как собственными. Следователем полиции возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».