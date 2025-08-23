Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
2 193
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 126
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 049
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 176
Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом
Россияне чаще занимаются спортом, чем сексом. Об этом написали в «Газета. ру» со ссылкой на исследование сервиса Grow Food.

Согласно результатам исследования, миллениалы в России — самое спортивное поколение, 20% из них занимаются регулярно. Поколение Х — 18%, а зумеры лишь — 16%.

Большинство россиян тренируются несколько раз в неделю, 11% — ежедневно. Те, кто занимается спортом, чаще едят белковые продукты.

В сексуальной жизни ситуация хуже: 40% россиян занимаются сексом раз в месяц, 11% — только по праздникам.

В приоритете у россиян остаются работа, спорт и забота о себе; секс занимает третье место у 23%.