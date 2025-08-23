Исследование: россияне чаще занимаются спортом, чем сексом

Россияне чаще занимаются спортом, чем сексом. Об этом написали в «Газета. ру» со ссылкой на исследование сервиса Grow Food.

Согласно результатам исследования, миллениалы в России — самое спортивное поколение, 20% из них занимаются регулярно. Поколение Х — 18%, а зумеры лишь — 16%.

Большинство россиян тренируются несколько раз в неделю, 11% — ежедневно. Те, кто занимается спортом, чаще едят белковые продукты.

В сексуальной жизни ситуация хуже: 40% россиян занимаются сексом раз в месяц, 11% — только по праздникам.

В приоритете у россиян остаются работа, спорт и забота о себе; секс занимает третье место у 23%.