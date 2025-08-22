Заблокированные приложения российских банков могут вернуться на iPhone

По информации «Известий», на данный момент власти, институты развития и бизнес из России ведут переговоры с американской компанией Apple о допуске в App Store российских магазинов приложений, в первую очередь RuStore. Как рассказали газете участники рынка, не исключено, что он может появиться уже осенью.

Заблокированные в App Store приложения российских банков и других организаций могут вернуться на iPhone в ближайшее время. Об этом 22 августа сообщили «Известия» со ссылкой на три источника.

