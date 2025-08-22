За сутки мошенники похитили у рязанок более трех миллионов рублей

Мошенники убедили 87-летнюю пенсионерку перевести 630 тысяч рублей для предотвращения несанкционированных операций с ее счетом. Другой жертвой стала 55-летняя рязанка, которая, поверив неизвестным, представившимся сотрудниками Роскомнадзора и Казначейства, потеряла более одного миллиона 690 тысяч рублей. Еще одним случаем мошенничества стало хищение 800 тысяч рублей у жительницы Касимова. Женщина перевела деньги на указанный злоумышленниками «безопасный счет», надеясь таким образом уберечь сбережения от несанкционированного доступа.

Прокуратура Рязанской области призвала жителей быть бдительными.