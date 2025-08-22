В Татарстане в аварии погибли два человека
21 августа вечером в Пестречинском районе погибли в аварии два человека.
По предварительным данным прокуратуры Республики Татарстан, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. От удара отечественный автомобиль отбросило на движущийся в попутном направлении Daewoo Nexia.
В результате столкновения две пассажирки ВАЗ-2114 погибли на месте происшествия. Шестеро молодых людей, находившихся в других автомобилях, получили различные травмы и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.
По словам очевидцев, все пострадавшие — молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет.
На место аварии оперативно выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев для координации процессуальной проверки.