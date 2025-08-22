В Рязанском районе пропал 67-летний Виктор Федюков
Мужчина ушел 22 августа в лес из села Заборье и не вернулся. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: куртка болотного цвета, синие спортивные штаны, кепка цвета хаки. Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
