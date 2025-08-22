В Рязани водителя привлекли к ответственности за незаконную тонировку
В Рязани водителя привлекли к административной ответственности за незаконную тонировку. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
