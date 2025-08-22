В России зафиксировали снижение спроса на овощи

С августа 2024 года по июль 2025 года продажи свежих овощей в России сократились на 2,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».
Наибольшее снижение спроса наблюдается на баклажаны (-16%), кабачки (-10,5%) и картофель (-6,4%). Также отмечено падение продаж помидоров, редиса и огурцов.
По словам директора по аналитике компании NTech Леонида Ардалионова, россияне стали меньше покупать овощи в попытке сэкономить и перейти на менее качественные продукты.
Он отметил, что еще год назад ситуация была иной, однако сейчас потребители вынуждены оптимизировать свою продуктовую корзину.
Изменение спроса связано с тем, что производители стали меньше выращивать овощей открытого грунта из-за нестабильной стоимости закупок, неустойчивого спроса и растущих издержек. Кроме того, холодное лето также повлияло на выбор россиян, которые предпочитали более плотную пищу в этот период.