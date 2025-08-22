В России зафиксировали снижение спроса на овощи

С августа 2024 по июль 2025 года продажи свежих овощей в России упали на 2,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен». Больше всего сократились продажи баклажанов (-16%), кабачков (-10,5%) и картофеля (-6,4%), также снизились продажи помидоров, редиса и огурцов. По словам директора по аналитике компании NTech Л. Ардалионова, причина — стремление потребителей экономить и переход на менее качественные продукты. Производители также сократили выращивание овощей открытого грунта из‑за нестабильных закупочных цен, неустойчивого спроса и роста издержек. На выбор повлияла и холодная погода летом.

