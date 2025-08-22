В России предложили запретить женщинам заводить более одного питомца
Женщины не должны заменять мужа и детей на кошек и собак. Общественник заявил, что тенденция заводить питомцев вместо детей пришла в Россию с Запада. Он призвал запретить такой образ жизни, сделав акцент на одиноких женщинах, предпочитающих заботу о животных браку и рождению детей.
В России предложили запретить женщинам заводить более одного питомца. Об этом заявил член Общественной палаты России Павел Пожигайло редакции 360.ru.
Общественник заявил, что тенденция заводить питомцев вместо детей пришла в Россию с Запада. Он призвал запретить такой образ жизни, сделав акцент на одиноких женщинах, предпочитающих заботу о животных браку и рождению детей.