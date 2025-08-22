Рязань
В России предложили упразднить материнский капитал
В России предложили упразднить понятие «материнский капитал» и ввести равноправное распределение прав на выплаты между супругами, сообщает «Абзац» со ссылкой на организацию «Отцы рядом». Председатель Иван Курбаков считает, что необходимо внести изменения в закон о поддержке семей с детьми, оставив лишь термин «семейный капитал». Он отметил, что сейчас право распоряжаться средствами материнского капитала принадлежит только матери, что создает проблемы при разводах и может дискриминировать отцов. Организация предлагает закрепить в Конституции защиту отцовства и установить право на использование «семейного капитала» по согласию обоих родителей.

В России предложили упразднить понятие «материнский капитал» и ввести равноправное распределение прав на использование выплат между супругами. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на общественную организацию «Отцы рядом».

Председатель движения Иван Курбаков пояснил, что изменения следует внести в Федеральный закон от 29.12.2006 N 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По его мнению, следует оставить лишь термин «семейный капитал», который устранит правовой дисбаланс в социальном обеспечении семьи.

Курбаков отметил, что в действующей системе право на распоряжение средствами материнского капитала принадлежит только матери, что создает проблемы при разводах и может привести к дискриминации отцов. В связи с этим организация предлагает закрепить в Конституции РФ защиту отцовства и семейных ценностей, а также установить право на использование «семейного капитала» по согласию обоих родителей, что позволит избежать дискриминации по половому признаку.