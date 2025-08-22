В России предложили упразднить материнский капитал

В России предложили упразднить понятие «материнский капитал» и ввести равноправное распределение прав на выплаты между супругами, сообщает «Абзац» со ссылкой на организацию «Отцы рядом». Председатель Иван Курбаков считает, что необходимо внести изменения в закон о поддержке семей с детьми, оставив лишь термин «семейный капитал». Он отметил, что сейчас право распоряжаться средствами материнского капитала принадлежит только матери, что создает проблемы при разводах и может дискриминировать отцов. Организация предлагает закрепить в Конституции защиту отцовства и установить право на использование «семейного капитала» по согласию обоих родителей.

