В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как правильно выбрать канцелярию к школе
В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как правильно выбрать канцелярию к школе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Она должна быть достоверной и проверяемой, читаемой, на русском языке.
На ней должно быть указана страна-изготовитель, знак «ЕАС».