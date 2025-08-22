В поселке Шилово сгорела баня
Ночью 21 августа горела баня в рабочем поселке Шилово. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о пожаре поступило в 2:28. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 36 метров квадратных.
Фото: МЧС по Рязанской области