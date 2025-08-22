В Госдуме предложили начать продавать лекарства в отделениях Почты России

В России предложили, чтобы «Почта России» начала продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях, особенно в тех местах, где нет аптек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Гаврилова, председателя комитета Госдумы по вопросам собственности.

По его мнению, это поможет людям в небольших населенных пунктах получать необходимые медикаменты ближе к дому.

Гаврилов также считает, что «Почту России» можно сделать уполномоченным оператором для международной торговли и улучшить ее услуги, интегрировав их с цифровыми сервисами и порталом госуслуг.

Он уверен, что такие изменения помогут компании стать финансово независимой и расширить свои услуги.

Кроме того, он отметил, что нужно решить проблемы с долгами компании и рассмотреть возможность дополнительного финансирования. Гаврилов также предложил пересмотреть тарифы на услуги связи и возобновить поддержку доставки подписных изданий, чтобы «Почта России» могла конкурировать с другими крупными компаниями на рынке.

Совет директоров «Почты России» уже обратился к правительству с просьбой о поддержке для реализации этих идей.