В Госдуме предложили начать продавать лекарства в отделениях Почты России
