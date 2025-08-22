Рязань
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 578
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 048
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 964
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 115
Ученые нашли в космосе «капсулу времени»
Отмечается, что астероид Бенну оказался настоящей капсулой времени. Новые исследования показали, что он хранит в себе смесь древнейшего вещества со всего солнечного мира и даже из межзвездного пространства. Ученые нашли в частицах Бенну следы звездной пыли, образовавшейся еще до рождения Солнца, а также органику с необычным изотопным составом, вероятно появившуюся в межзвездной среде.

Анализ подтвердил, что «родительский» астероид Бенну содержал обилие льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами. В результате в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах — около 25 градусов. Это значит, что внутри древнего тела могли на протяжении миллиардов лет идти процессы, важные для зарождения химии жизни.

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona