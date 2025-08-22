Рязанские полицейские депортировали из России шесть иностранцев
Отмечается, что ранее мужчины были осуждены за неправомерный оборот средств платежей, грабеж, применение насилия в отношении представителя власти, дачу взятки, кражу и незаконный оборот наркотиков. Въезд в Россию этим лицам закрыт на срок от 5 до 10 лет.
Рязанские полицейские депортировали из России шесть иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
