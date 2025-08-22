Рязанская прокуратура нашла нарушения в сфере водоснабжения
В отношении директора и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. Назначены штрафы в размере двух тысяч и 50 тысяч рублей.
Рязанская прокуратура нашла нарушения в сфере водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Касимовском округе организация проигнорировала требования прокурора, действий не приняла.
