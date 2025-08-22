Рязань «встала» в 9-балльные пробки
Отмечается, что серьезно затруднено движение на улицах Есенина, Ленина, Каширина, Горького, Дзержинского, на Первомайском проспекте и Московском шоссе. Кроме того, пробки на Северной и Южной окружных из-за ДТП. Стоит Муромское и Куйбышевское шоссе.
