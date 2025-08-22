Россиян предупредили о повышении штрафов за непропуск машин со спецсигналами

С 1 сентября в России введут новые штрафы за непредоставление преимущества автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.
«Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», — сказал Ольшанский.
Размер штрафа значительно увеличится: вместо 500 рублей теперь придется заплатить от 7,5 до 10 тысяч рублей или даже лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев за такое нарушение. Такие же меры будут применяться к водителям, которые не пропускают кортежи и автомобили экстренных служб.
Ольшанский считает, что эти изменения помогут повысить безопасность на дорогах, так как водители станут внимательнее относиться к спецтранспорту.