Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
18°
Сбт, 23
16°
Вск, 24
19°
ЦБ USD 80.25 0.15 22/08
ЦБ EUR 93.5 0.02 22/08
Нал. USD 80.70 / 80.25 22/08 14:30
Нал. EUR 94.15 / 94.62 22/08 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 467
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 039
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 952
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о повышении штрафов за непропуск машин со спецсигналами
С 1 сентября в России вводят новые штрафы за непропуск машин со спецсигналами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Леонида Ольшанского. Если автомобиль подаёт сирену и мигалки, водители обязаны остановиться и уступить дорогу, независимо от цвета машины. Штрафы вырастут: вместо 500 рублей — от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на 6-12 месяцев. Те же меры — к водителям, не пропускающим кортежи и спецтранспорт. Ольшанский отметил, что это повысит безопасность и внимательность водителей.

С 1 сентября в России введут новые штрафы за непредоставление преимущества автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.

«Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», — сказал Ольшанский.

Размер штрафа значительно увеличится: вместо 500 рублей теперь придется заплатить от 7,5 до 10 тысяч рублей или даже лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев за такое нарушение. Такие же меры будут применяться к водителям, которые не пропускают кортежи и автомобили экстренных служб.

Ольшанский считает, что эти изменения помогут повысить безопасность на дорогах, так как водители станут внимательнее относиться к спецтранспорту.