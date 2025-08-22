Россиян предупредили о повышении штрафов за непропуск машин со спецсигналами

С 1 сентября в России вводят новые штрафы за непропуск машин со спецсигналами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Леонида Ольшанского. Если автомобиль подаёт сирену и мигалки, водители обязаны остановиться и уступить дорогу, независимо от цвета машины. Штрафы вырастут: вместо 500 рублей — от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на 6-12 месяцев. Те же меры — к водителям, не пропускающим кортежи и спецтранспорт. Ольшанский отметил, что это повысит безопасность и внимательность водителей.

С 1 сентября в России введут новые штрафы за непредоставление преимущества автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского.

«Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», — сказал Ольшанский.

Размер штрафа значительно увеличится: вместо 500 рублей теперь придется заплатить от 7,5 до 10 тысяч рублей или даже лишиться прав на срок от 6 до 12 месяцев за такое нарушение. Такие же меры будут применяться к водителям, которые не пропускают кортежи и автомобили экстренных служб.

Ольшанский считает, что эти изменения помогут повысить безопасность на дорогах, так как водители станут внимательнее относиться к спецтранспорту.