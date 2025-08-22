Прокуратура помогла рязанке восстановить стаж работы для перерасчета пенсии
Установлено, что заявительница обратилась в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о зачете в страховой стаж периодов работы в качестве портного верхней одежды продолжительностью более 6 лет и перерасчете размера пенсии. Несмотря на это, ей необоснованно отказали по причине отсутствия необходимых подтверждающих документов.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании незаконными действий уполномоченного органа и возложении обязанности включить спорный период в стаж работы.