Почти 1,5 тысяч рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю
По данным ведомства, с начала 2025 года 1454 человек привлекли к административной ответственности. В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.
Почти 1,5 тысяч рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным ведомства, с начала 2025 года 1454 человек привлекли к административной ответственности.
В мэрии напомнили, что покупать продовольственные товары в местах несанкционированной торговли может быть опасно для собственного здоровья, так как лица, реализующие продукцию, не имеют санитарных книжек, а сама продукция не проходит проверку качества.