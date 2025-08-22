Павел Малков: благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» интенсивно обновляем автопарк школьных автобусов

Губернатор Павел Малков заявил, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе интенсивно обновляют автопарк школьных автобусов. Об этом он сказал в ходе передачи образовательным учреждениям региона новых школьных автобусов, которые поступили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор Павел Малков заявил, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе интенсивно обновляют автопарк школьных автобусов. Об этом он сказал в ходе передачи образовательным учреждениям региона новых школьных автобусов, которые поступили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила пресс-служба облправительства.

Школам муниципальных образований, в том числе Рязани, в преддверии нового учебного года передали 42 новых школьных автобуса. Они распределены практически по всем районам, исходя из потребности в укреплении автопарка. Так, сразу пять автобусов получит Скопинский район, четыре — Рязанский, по три машины распределены в школы Касимовского округа, Пронского, Шиловского и Шацкого районов.

По словам губернатора, работа по обновлению автопарка образовательных учреждений направлена на обеспечение комфорта и безопасности школьников, что является одной из главных задач нацпроекта «Молодежь и дети».

«За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка наших школ. Будем и дальше продолжать приобретать новые автобусы. В самое ближайшее время ожидается еще одна поставка — пять новых машин. Их также оперативно отправим в районы для того, чтобы в новом учебном году сельские ребята с комфортом добирались до школы и обратно», — подчеркнул Павел Малков.

Школьные автобусы разной вместимости, комфортные и безопасные, соответствуют стандартам ГОСТ, оснащены системами навигации ГЛОНАСС и тахографами. Новый транспорт выйдет на маршруты с 1 сентября.