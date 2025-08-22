Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 467
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 039
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 952
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 106
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Павел Малков: благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» интенсивно обновляем автопарк школьных автобусов
Губернатор Павел Малков заявил, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе интенсивно обновляют автопарк школьных автобусов. Об этом он сказал в ходе передачи образовательным учреждениям региона новых школьных автобусов, которые поступили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщила пресс-служба облправительства.

Школам муниципальных образований, в том числе Рязани, в преддверии нового учебного года передали 42 новых школьных автобуса. Они распределены практически по всем районам, исходя из потребности в укреплении автопарка. Так, сразу пять автобусов получит Скопинский район, четыре — Рязанский, по три машины распределены в школы Касимовского округа, Пронского, Шиловского и Шацкого районов.

По словам губернатора, работа по обновлению автопарка образовательных учреждений направлена на обеспечение комфорта и безопасности школьников, что является одной из главных задач нацпроекта «Молодежь и дети».

«За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка наших школ. Будем и дальше продолжать приобретать новые автобусы. В самое ближайшее время ожидается еще одна поставка — пять новых машин. Их также оперативно отправим в районы для того, чтобы в новом учебном году сельские ребята с комфортом добирались до школы и обратно», — подчеркнул Павел Малков.

Школьные автобусы разной вместимости, комфортные и безопасные, соответствуют стандартам ГОСТ, оснащены системами навигации ГЛОНАСС и тахографами. Новый транспорт выйдет на маршруты с 1 сентября.