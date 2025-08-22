Несовершеннолетний мотоциклист попал под колеса авто в Рязани
Авария случилась утром 21 августа напротив дома № 14А по улице Зубковой. По предварительной информации, столкнулись «Шевроле Лачети», за рулем которой была 19-летняя рязанка и мотоцикл под управлением 17-летнего жителя областного центра. В результате происшествия подросток получил травмы, ему оказали медпомощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
