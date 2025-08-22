Названы самые популярные запросы россиян при поиске фильмов и сериалов

Названы самые популярные запросы россиян при поиске фильмов и сериалов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Кинопоиск».

Из необычного пользователи искали фильм для котов на кошачьем языке, кино для богатства и развития мозга, сериал, чтобы отвлечься от любовных переживаний, или фильм, который поможет родителям, особенно маме, отстать. Также пользователи ищут сериалы для повышения работоспособности и картины для скуфов.

Исследование показало, что женщины чаще ищут фильмы и сериалы, которые вдохновляют их на изменения в жизни, а мужчины — контент, способствующий развитию сознания, интеллекта или мозга, а также повышению мотивации.

Помимо прочего, встречаются запросы для поднятия настроения, достижения успеха, духовного роста, размышлений и развития харизмы. Сериалы, по мнению россиян, нужны для изучения иностранных языков, просмотра фоном во время долгих перелетов, преодоления панических атак и просто для вечернего отдыха.