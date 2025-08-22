Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
18°
Сбт, 23
15°
Вск, 24
19°
ЦБ USD 80.75 0.5 23/08
ЦБ EUR 93.63 0.13 23/08
Нал. USD 80.31 / 80.75 22/08 18:25
Нал. EUR 94.10 / 94.62 22/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 691
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 051
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 968
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 118
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Названы самые популярные запросы россиян при поиске фильмов и сериалов
Из необычного пользователи искали фильм для котов на кошачьем языке, кино для богатства и развития мозга, сериал, чтобы отвлечься от любовных переживаний, или фильм, который поможет родителям, особенно маме, отстать. Также пользователи ищут сериалы для повышения работоспособности и картины для скуфов. Исследование показало, что женщины чаще ищут фильмы и сериалы, которые вдохновляют их на изменения в жизни, а мужчины — контент, способствующий развитию сознания, интеллекта или мозга, а также повышению мотивации.

Названы самые популярные запросы россиян при поиске фильмов и сериалов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сервис «Кинопоиск».

Из необычного пользователи искали фильм для котов на кошачьем языке, кино для богатства и развития мозга, сериал, чтобы отвлечься от любовных переживаний, или фильм, который поможет родителям, особенно маме, отстать. Также пользователи ищут сериалы для повышения работоспособности и картины для скуфов.

Исследование показало, что женщины чаще ищут фильмы и сериалы, которые вдохновляют их на изменения в жизни, а мужчины — контент, способствующий развитию сознания, интеллекта или мозга, а также повышению мотивации.

Помимо прочего, встречаются запросы для поднятия настроения, достижения успеха, духовного роста, размышлений и развития харизмы. Сериалы, по мнению россиян, нужны для изучения иностранных языков, просмотра фоном во время долгих перелетов, преодоления панических атак и просто для вечернего отдыха.