Минтруда предложило расширить список профессий, доступных для альтернативной службы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Предлагается добавить следующие варианты:
- токарь;
- парашютист-пожарный;
- инструктор по трудовой терапии;
- электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию;
- печатник плоской печати.