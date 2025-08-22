МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Отмечается, что со второй половины дня 22 августа с сохранением до 23 августа на территории региона местами ожидаются грозы, в отдельных районах ливень, град. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Уменьшение видимости до 200-500 метров. Жителей призвали быть предельно внимательными и осторожными в непогоду.
