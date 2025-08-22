Рязань
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
1 743
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 056
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 971
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 125
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет трибьют «Ляписа Трубецкого» & «Жуков», а в выставочном зале союза художников России откроется выставка «Улица Есенина».

На рязанской ВДНХ завершится IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили».

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в «КДЦ «Октябрь», а в Зеленом театре ЦПКиО состоится единственный в этом году конкурсный показ 12-го Фестиваля уличного кино.

На Лыбедском бульваре в восьмой раз пройдет международный флешмоб #ЗА_танго!

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».