Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В пабе «Две будки в Ирландии» пройдет трибьют «Ляписа Трубецкого» & «Жуков», а в выставочном зале союза художников России откроется выставка «Улица Есенина».

На рязанской ВДНХ завершится IV Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили».

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в «КДЦ «Октябрь», а в Зеленом театре ЦПКиО состоится единственный в этом году конкурсный показ 12-го Фестиваля уличного кино.

На Лыбедском бульваре в восьмой раз пройдет международный флешмоб #ЗА_танго!

