Глава Госдумы Володин призвал ограничить права возвращающихся в РФ граждан

«Предавший свою страну, совершивший подлый поступок не может быть государственным и муниципальным служащим. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок. Об этом надо думать, принимая решения», — отметил председатель ГД. Он добавил, что, по его мнению, большинство депутатов и политиков разделяют эту позицию, а население активно поддерживает идею усложнения жизни для тех, кто уехал из страны. Это может свидетельствовать о том, что в ближайшее время будет рассмотрен соответствующий законопроект.