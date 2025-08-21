Зеленский сделал заявление для России
Он сообщил, что Киеву нужна встреча с Россией, чтобы завершить конфликт, и призвал Москву продемонстрировать свою готовность к этому.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление для России. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на УНИАН.
Он сообщил, что Киеву нужна встреча с Россией, чтобы завершить конфликт, и призвал Москву продемонстрировать свою готовность к этому.
Он также указал, что американский лидер заинтересован в урегулировании конфликта Москвы и Киева, ему нужно «выйти из этого с успехом».