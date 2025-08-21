В Рязанском кардиодиспансере обновят систему пожарной сигнализации
В Рязанском кардиодиспансере обновят систему пожарной сигнализации. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.
Новая автоматическая пожарная сигнализация появится во всех отделениях, административных и хозяйственных блоках, учебных аудиториях, коридорах и холлах кардиодиспансера.
В медучреждении начали устанавливать дымовые датчики, монтировать извещатели, световые настенные указатели, информирующие о направлениях эвакуации. Также заменят аппарат управления сигнализацией.