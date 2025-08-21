В Рязанской области женщина оформила 10 микрозаймов на бывших клиентов
По данным следствия, 41-летняя сасовчанка подозревается в оформлении фиктивных займов. Отмечается, что женщина-сотрудница компании, выдающей микрозаймы, получила доступ к персональным данным 10 бывших клиентов организации. Она оформила новые займы на их имена, а деньги забрала себе. На сасовчанку возбудили 10 уголовных дел.
В Рязанской области женщина оформила 10 микрозаймов на бывших клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, 41-летняя сасовчанка подозревается в оформлении фиктивных займов. Отмечается, что женщина-сотрудница компании, выдающей микрозаймы, получила доступ к персональным данным 10 бывших клиентов организации. Она оформила новые займы на их имена, а деньги забрала себе.
На сасовчанку возбудили 10 уголовных дел.