В Рязани сгорела легковушка
Информация о пожаре на улице Бирюзова поступила 20 августа в 17:50. Легковушку тушили пять человек, две единицы спецтехники. Площадь пожара составила четыре с половиной квадратных метра. Пострадавших нет.
