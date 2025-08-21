В Рязани мужчину осудили на 12,5 лет за убийство
Судом установлено, что в мае 2025 года пьяный мужчина из-за неприязни ударил знакомого ножом в живот. Тот скончался. Виновному назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
В Рязани мужчину осудили на 12,5 лет за убийство. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Судом установлено, что в мае 2025 года пьяный мужчина из-за неприязни ударил знакомого ножом в живот. Тот скончался.
Виновному назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.