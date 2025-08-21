В Рязани горел многоквартирный дом
19 августа произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области. Сообщение о возгорании поступило в 23:39. Огонь тушили 18 человек и 5 единиц техники. Уточняется, что пожар повредил кухню и часть пристройки. Площадь возгорания составила 10 метров квадратных.
19 августа произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Рязанской области.
Сообщение о возгорании поступило в 23:39. Огонь тушили 18 человек и 5 единиц техники.
Уточняется, что пожар повредил кухню и часть пристройки.
Площадь возгорания составила 10 метров квадратных.