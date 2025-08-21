В России за день снизилась стоимость бензина марки Аи-95
Согласно данным торгов, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,21% - до 72 663 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 1,11% - до 81 342 рублей за тонну.
В России за день снизилась стоимость бензина марки Аи-95. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным торгов, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,21% - до 72 663 рублей за тонну.
Бензин Аи-95 подешевел на 1,11% - до 81 342 рублей за тонну.