В России рекордно подешевел iPhone 16
Это связано с предстоящей презентацией 17 модели, которая запланирована на 9 сентября. К концу августа 2025 года средняя стоимость iPhone 16 с объемом памяти 128 ГБ составила около 55 тысяч рублей, что на 15% ниже показателей июня. С начала продаж, когда устройство стоило 114 тысяч рублей, цена снизилась более чем вдвое. Эксперты прогнозируют, что дальнейшее падение стоимости будет происходить медленнее, а количество доступных смартфонов уменьшится по мере выхода iPhone 17.
