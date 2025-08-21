В России работодателям грозят крупные штрафы за неоплату труда в выходные

Работодателей в России, не выплачивающих полную оплату за работу в выходные или праздники, могут оштрафовать до 100 000 рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на Евгения Машарова. За первое нарушение — до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП), при повторном — до 100 000 руб. (ч. 7 той же статьи). По ТК РФ работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере с учетом всех компенсаций и стимулирующих выплат. Сотрудник может выбрать повышенную оплату или дополнительный отгул; при отгуле оплата производится в обычном размере, отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпускам.

Работодателей в России, которые не выплачивают сотрудникам полную оплату за работу в выходные или праздничные дни, могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

За первое нарушение взимают штраф до 50 000 рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), при повторном нарушении сумма может возрасти до 100 000 рублей (ч. 7 той же статьи). В соответствии с Трудовым кодексом РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, при этом расчет производится с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат.

Сотрудник вправе выбрать — получить повышенную оплату или взять дополнительный день отдыха. Если предоставляется отгул за работу в выходной, оплата производится в обычном размере, а отгул можно использовать в течение года или присоединить к ежегодному отпуску.