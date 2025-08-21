Рязань
В России работодателям грозят крупные штрафы за неоплату труда в выходные
Работодателей в России, не выплачивающих полную оплату за работу в выходные или праздники, могут оштрафовать до 100 000 рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на Евгения Машарова. За первое нарушение — до 50 000 руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП), при повторном — до 100 000 руб. (ч. 7 той же статьи). По ТК РФ работа в выходной или праздничный день оплачивается в двойном размере с учетом всех компенсаций и стимулирующих выплат. Сотрудник может выбрать повышенную оплату или дополнительный отгул; при отгуле оплата производится в обычном размере, отгул можно использовать в течение года или присоединить к отпускам.

