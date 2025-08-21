В России предложили указывать в паспортах группу крови

В России предложили внести изменения в паспорт гражданина РФ. Об этом сообщило издание «Абзац» со ссылкой на депутата Брянской областной думы и руководителя движения «Россия православная» Михаила Иванова.
Парламентарий выступил за возвращение штампа о регистрации брака в паспорте. По его мнению, такая отметка будет способствовать укреплению института семьи и помогать избегать недоразумений в личных отношениях. «Штамп в паспорте — это не просто чернильный оттиск, это государственное подтверждение статуса человека, его семейной ответственности», — отметил Иванов.
Кроме того, депутат предложил включить в паспорт сведения о группе крови и резус‑факторе. Он подчеркнул, что эти данные могут быть критически важны в экстренных ситуациях и помогут будущим родителям учитывать риск резус‑конфликта при беременности.
Иванов уверен, что такие изменения повысят медицинскую грамотность, снизят риски для здоровья детей и будут способствовать росту рождаемости в стране.