В России предложили указывать в паспортах группу крови
