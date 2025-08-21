В Нижнем Новгороде квартирант отрезал головы хозяйке жилья и ее сожителю

В Нижнем Новгороде квартирант отрезал головы хозяйке жилья и ее сожителю. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

41-летний мужчина снимал комнату у 50-летней местной жительницы почти четыре года. Однако женщина попросила его съехать. Мужчина разозлился и убил жительницу и ее возлюбленного.

После злоумышленник отрубил обоим головы и сбежал с ними. Как отметили в посте, мужчина считал, что таким образом тела не смогут опознать.

Полиция задержала его. Ранее мужчину судили за убийство и кражу.

Фото: Telegram-канал «Плохие новости 18+", полиция Нижегородской области