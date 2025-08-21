В мэрии рассказали о ремонте 24 дворов в Рязани
Отмечается, что благоустройство проводится в 24 дворах во всех районах города. В настоящее время идет ремонт по 10 адресам. Во дворах рабочие снимают старый асфальт, демонтируют бордюры, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень. В некоторых дворах также благоустраивают входные группы. Работы во всех дворах завершатся в октябре.
