В мэрии рассказали о ремонте 24 дворов в Рязани
В мэрии рассказали о ремонте 24 дворов в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что благоустройство проводится в 24 дворах во всех районах города. В настоящее время идет ремонт по 10 адресам.

Во дворах рабочие снимают старый асфальт, демонтируют бордюры, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень. В некоторых дворах также благоустраивают входные группы.

Работы во всех дворах завершатся в октябре.