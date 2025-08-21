В Госдуме назвали увольнение за отказ установить мессенджер Max незаконным

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что увольнение сотрудника склада за отказ скачать мессенджер Max является нарушением законодательства. По информации, появившейся в сети, работник был уволен после того, как отказался установить приложение на свой личный смартфон, предложив использовать второй телефон с новой сим-картой. Свинцов подчеркнул, что если случай подтвердится, он готов обратиться в трудовую инспекцию для проверки условий труда и трудовых договоров данного сотрудника. Он отметил, что в трудовом договоре могут быть прописаны требования к средствам связи, но если они не соответствуют закону, это может привести к юридическим последствиям.

По информации, появившейся в сети, работника уволили после того, как отказался установить приложение на свой личный смартфон, предложив использовать второй телефон с новой сим-картой.

«Безусловно, это нарушение Трудового кодекса. Если этот случай подтвердится, то я сам с удовольствием готов обратиться в трудовую инспекцию, чтобы она вышла и посмотрела условия работы того или иного специалиста и трудовые договоры. Насколько они правильные и грамотно оформлены. Дело в том, что в трудовом договоре может быть прописана прямая обязанность иметь средства связи с определенным программным продуктом, каким угодно: Max, Excel. Если в документе прописаны специфические требования, которые сотрудник должен исполнять, тогда, наверное, нужно будет смотреть, насколько эти требования законны в самом контракте. Но с точки зрения типового подхода, конечно, это абсолютно противозаконное решение», — отметил Свинцов.

Парламентарий выразил уверенность в том, что ситуация будет разрешена положительно, и работника восстановят в должности после проверки инспекции.