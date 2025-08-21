В Госдуме высказались против разрешения ездить по выделенной полосе на мотоцикле

Об этом пишет НСН.

Это стало ответом на предложение депутата Ярослава Нилова, который предложил разрешить движение по этой полосе также для мотоциклов и мопедов.

В Москве за выезд на выделенную полосу штрафуют на 2 250 рублей, а в Санкт-Петербурге — на 4 500 рублей. В настоящее время по выделенной полосе могут ездить только такси, автобусы и велосипедисты, если полоса находится справа.

Гусев отметил, что инвалидов не так много, и они не создадут серьезных проблем на дороге. Он согласен с тем, что автомобили для перевозки инвалидов могут ездить по выделенной полосе, но против того, чтобы это касалось мотоциклистов. По его словам, если мотоциклисты получат такое право, это может вызвать задержки в работе общественного транспорта, и люди будут опаздывать на работу.